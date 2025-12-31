Un uomo di 63 anni ha perso la vita a Malafede, periferia sud di Roma, a causa di un’esplosione durante l’utilizzo di un petardo. L'incidente, avvenuto prima della notte di San Silvestro, potrebbe essere collegato all’uso di un ordigno rudimentale acquistato tramite canali illegali. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sulle eventuali responsabilità legate alla provenienza dell’ordigno.

È successo prima ancora che iniziasse la notte di San Silvestro. Intorno alle 17.30 del 31 dicembre, a Malafede, estrema periferia sud di Roma, un uomo è morto dopo essere stato colpito dall’ esplosione di un petardo. Un episodio che segna l’avvio delle festività di fine anno, nonostante i divieti e i sequestri disposti nelle ore precedenti dal Campidoglio. La vittima si chiamava Ion Botnari, aveva 63 anni ed era di origine moldava. L’uomo si trovava in strada, in via Cortemaggiore, quando l’ordigno che stava maneggiando è deflagrato improvvisamente. L’esplosione lo ha colpito al torace e alle mani, provocando ferite gravissime e una forte emorragia. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Uomo ucciso dallo scoppio di un petardo a Roma: l’ordigno clandestino era stato acquistato dal figlio

Leggi anche: Capodanno 2026, petardo gli esplode in mano: muore 40enne a Roma

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Napoli, guasto sulla linea ferroviaria: ritardi fino a 60 minuti; L'illuminazione stradale non funziona, i cittadini accendono i lumini; Juve Stabia, Abate chiama a raccolta la città: «Domani ci serve il calore del Menti»; Isabelle Marciniak morta a 18 anni, la giovane ginnasta stroncata dal linfoma di Hodgkin alla vigilia di Natale.

Petardo esplode in mano a un uomo: muore a 63 anni alla periferia di Roma. L’ipotesi dell’ordigno rudimentale acquistato tramite canali illegali - L'uomo ha riportato ferite gravi all'addome e al volto, i soccorsi non hanno potuto che constatarne il decesso ... open.online