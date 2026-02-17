Femminicidio di Gentiana la perizia | La capacità d’intendere dell’ex marito era compromessa al m

Gentiana è stata uccisa dal suo ex marito, Hudhra, che secondo la perizia aveva un’intelligenza gravemente compromessa al momento del gesto. La relazione tra i due era già tesa da tempo, e gli investigatori hanno trovato segni di un forte disagio psichico nell’uomo. Durante le analisi, gli esperti hanno rilevato che Hudhra aveva difficoltà a comprendere le conseguenze delle proprie azioni, rendendo il caso ancora più complesso. La vittima aveva cercato di allontanarsi da questa situazione, ma l’ex marito non aveva mai accettato la separazione.

Tolentino, il femminicidio e il tormento psichico: la perizia sull'ex marito Hudhra e la complessità del caso. Nikkolaq Hudhra, 56 anni, accusato dell'omicidio dell'ex moglie Gentiana Kopili a Tolentino lo scorso giugno, è ritenuto capace di affrontare un processo, ma con una significativa compromissione delle sue facoltà mentali al momento del fatto. La perizia psichiatrica, depositata in tribunale a Macerata, evidenzia inoltre una pericolosità sociale che suggerisce un possibile trasferimento in una struttura psichiatrica con trattamento farmacologico. L'udienza è stata rinviata al 2 marzo per approfondire gli aspetti legali e procedurali del caso.