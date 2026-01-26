Chiara Petrolini | la perizia psichiatrica conferma la capacità di intendere e volere

La Corte d’Assise di Parma ha disposto una perizia psichiatrica che ha confermato la capacità di intendere e volere di Chiara Petrolini. Questo risultato rappresenta un elemento importante nel quadro giudiziario, offrendo chiarimenti sulla sua condizione psichiatrica e contribuendo a definire le successive decisioni del processo. La valutazione si inserisce in un contesto di approfondimento sulle responsabilità e le capacità della donna coinvolta.

Una svolta attesa da tempo nel caso di Chiara Petrolini arriva con la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Parma. Il caso giudiziario che ha scosso l’ Emilia-Romagna e messo sotto i riflettori non solo i fatti, ma il peso emotivo e sociale di un crimine difficile da comprendere appieno ha conosciuto nelle ultime settimane un nuovo svilupparsi di elementi chiave. Al centro c’è la tragica vicenda di Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo (Parma) imputata per il duplice omicidio dei suoi due figli neonati, nati e uccisi in casa, poi sepolti nel giardino della villetta familiare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

