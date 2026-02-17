La Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna all’ergastolo di Davide Fontana, coinvolto in un omicidio avvenuto a Rescaldina. Fontana, 46 anni, bancario e food blogger, ha ucciso Carol Maltesi il 11 gennaio 2022, colpendola con 13 martellate e una coltellata mentre era legata e imbavagliata. La vittima, di 26 anni, e lui stavano girando un video hard che lui aveva ordinato tramite un falso profilo social, destinato a essere venduto su Only Fans.

La Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna all’ergastolo per Davide Fontana, il bancario e food blogger, oggi 46enne, che l’11 gennaio 2022 ha ucciso a Rescaldina (Milano) la 26enne Carol Maltesi con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch e incappucciata e i due stavano filmando un video hard che lui stesso le aveva commissionato attraverso un finto profilo social per venderlo su Only Fans. I giudici della Suprema Corte il 10 febbraio hanno accolto per la seconda volta il ricorso dell’avvocato Stefano Paloschi e annullato la sentenza della Corte d’assise d’appello bis di Milano in particolare con riferimento all’aggravante della premeditazione dell’omicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Maltesi, la Cassazione annulla per la seconda volta l’ergastolo a Davide Fontana

