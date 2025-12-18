RAI1 la 23ma edizione de L’Eredità chiude il 2025 con numeri da record

La 23^ edizione de L’Eredità su Rai1 si conclude nel 2025 con risultati straordinari, registrando la migliore performance degli ultimi 14 anni. Condotto da Marco Liorni, il game show si conferma il programma più visto dell’intera daytime televisiva, raggiungendo numeri record di share e consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama televisivo italiano. Un successo che premia impegno, audience e passione.

L’EREDITÀ CHIUDE Il 2025 CON NUMERI DA RECORD IL GAME SHOW, CONDOTTO DA MARCO LIORNI, REGISTRA LA SUA MIGLIORE PERFORMANCE DEGLI ULTIMI 14 ANNI Il programma più visto dell’intero daytime del panorama televisivo La 23^ edizione de L’Eredità chiude il 2025 con numeri da record registrando la più alta media in share degli ultimi 14 anni. Il game show più longevo della televisione italiana, condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, ha infatti raccolto la media più alta in share dal 2010, considerando entrambi i segmenti del programma (LA SFIDA DEI 7 e L’EREDITÀ). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

