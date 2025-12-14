Atreju 2025 i numeri di un' edizione da record Il bilancio social del discorso di Meloni

Atreju 2025 si è concluso con numeri da record, segnando un'edizione di grande successo. L'evento, che ha coinvolto numerosi incontri e iniziative a Roma, ha visto anche il discorso di Meloni generare un notevole impatto sui social media, confermando l'importanza dell'appuntamento nell'agenda politica e culturale italiana.

Atreju ha chiuso quest'oggi i battenti dopo oltre una settimana di eventi e di incontri che hanno animato le giornate romane. Da Castel Sant'Angelo, che quest'anno ha ospitato la kermesse tradizionale di Fratelli d'Italia, sono passati politici di ogni schieramento e, ovviamente, anche il presidente del Consiglio, che ha chiuso l'edizione dei record. Stando ai numeri ufficiali, l'edizione 2025 di Atreju ha contato 105 mila presenze, 144 ore di dibattiti fra le sale e la radio, con 743 interventi, mille volontari e 1.400 giornalisti accreditati da tutto il mondo. "È l'edizione di Atreju più partecipata di sempre: la nostra festa è cresciuta di pari passo con il successo di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia", ha sottolineato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

Atreju 2025, presenti anche i delegati del comune più piccolo d'Italia: il sindaco Siravo e il consigliere Pisacane alla giornata conclusiva - Si sta per concludere a Roma, ai Giardini di Castel Sant'Angelo, l'edizione 2025 di Atreju, la storica festa di Fratelli d'Italia che quest'anno ha scelto lo slogan "Sei diventata forte - ilvescovado.it

Non so se chi ha contestato la Bernini ad Atreju era un povero comunista. So però che chi ha inventato sta storia del semestre filtro raccontando di aver abolito il numero chiuso è un semplice bugiardo x.com

