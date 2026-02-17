Federica Brignone ha riunito la corona! Padrona totale del gigante | accorpati tutti i trofei

Federica Brignone ha conquistato tutti i principali titoli internazionali di sci alpino, portando a casa la corona del gigante. La vittoria le permette di detenere contemporaneamente i trofei più prestigiosi nella disciplina, un risultato raro che dimostra la sua supremazia. Con questa impresa, la campionessa italiana si aggiunge a un'élite di atleti capaci di dominare più competizioni allo stesso tempo.

Riunificare la corona in ambito sportivo significa impossessarsi di tutti i massimi titoli internazionali a disposizione nello stesso momento: è una dicitura mutuata soprattutto dalla boxe, dove la nascita di più sigle ha portato a uno spacchettamento delle cinture iridate e, nei fatti, alla creazione di più Campioni del Mondo nello stesso momento. O anche dal tennis, dove il Grande Slam non si vede da quasi 40 anni: l’ultimo uomo a conquistare nello stesso anno Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open è stato Rod Laver nel 1969 e sul fronte femminile bisogna risalire all’impresa di Steffi Graf nel 1988. 🔗 Leggi su Oasport.it

