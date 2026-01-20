LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA | seconda manche avvincente dalle 13.30! Tutti con la Tigre Federica Brignone!

Segui la cronaca in tempo reale del Gigante di Kronplatz 2026, con aggiornamenti dalla seconda manche alle 13.30. Tutti gli appassionati sono invitati a seguire Federica Brignone e gli altri atleti in gara. Qui puoi aggiornarti costantemente sull’evento, con resoconti dettagliati delle prove e delle prestazioni. Resta informato sulle ultime notizie e sui risultati, per vivere l’esperienza dello sci alpino in modo diretto e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE FEDERICA BRIGNONE: "OTTIMO TEST, NON SENTIVO DOLORE" LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 13.12 I pettorali di partenza della seconda manche: 1 32 LOEVBLOM Hilma Svezia +3.67 30 2 48 ALLENBACH Dania Svizzera +3.57 29 3 35 DORIGO Fabiana Germania +3.56 28 4 33 PILLER Sue Svizzera +3.54 27 5 27 HAASER Ricarda Austria +3.52 26 6 20 HURT A J Stati Uniti d'America +3.35 25 7 38 PAZZAGLIA Alice Italia +3.13 24 8 21 ALPHAND Estelle Svezia +2.90 23 9 9 COLTURI Lara Albania +2.88 22 10 34 GRITSCH Franziska Austria +2.

