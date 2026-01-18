Federica Brignone è tra le atlete convocate per il gigante di Kronplatz, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Tuttavia, la sua partecipazione rimane incerta, e la presenza sul campo potrebbe dipendere da valutazioni mediche e condizioni di forma. La competizione si terrà martedì 20 gennaio sulle piste italiane, offrendo un’occasione importante per l’azzurra di tornare in gara.

Il gigante femminile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino di Kronplatz potrebbe segnare il rientro in gara agonistico di Federica Brignone: l’azzurra è stata ufficialmente convocata per la gara tra le porte larghe sulle nevi italiane prevista per martedì 20 gennaio. Sulla Erta la prima manche sarà in programma alle ore 10.30, mentre la seconda run, con l’inversione delle migliori 30, si terrà alle ore 13.30: tra le nove azzurre convocate figura anche il nome di Federica Brignone, la quale, però, deciderà soltanto dopo la sciata del mattino se prendere parte alla gara o meno. Ad oggi sono passati 290 giorni dall’infortunio del 3 aprile in Val di Fassa e l’azzurra è pronta al rientro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone tra le convocate del gigante di Kronplatz! Ma la presenza rimane in forse

Leggi anche: Con quale pettorale partirà Federica Brignone in gigante? Moltzan e Colturi gli ostacoli per rimanere tra le prime 7

Federica Brignone spiega: “Meglio in velocità che in gigante per un motivo. Coppa del Mondo? Da vedere se sia fattibile”

Federica Brignone, sciatrice italiana, analizza le sue preferenze tra velocità e gigante e valuta la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo. A circa nove mesi dall'infortunio subito lo scorso aprile durante i campionati italiani di gigante, la sportiva si prepara per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, monitorando i propri progressi e le prospettive future.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Federica Brignone si è iscritta al gigante di martedì a Plan de Corones, segnando il rientro alle competizioni dopo il grave incidente della scorsa primavera in Trentino. Reduce da più interventi chirurgici e da una lunga riabilitazione, l’azzurra si è allenata ne - facebook.com facebook

Quando torna a sciare Federica #Brignone: c'è l'orario e il giorno del grande ritorno in gara x.com