Federica Brignone ancora fuori dal primo sottogruppo di gigante nella WCSL! Non basta l’oro olimpico
Federica Brignone non riesce a entrare nel primo sottogruppo di gigante nella WCSL, anche dopo aver vinto l’oro olimpico. La stagione continua a essere difficile per la sciatrice, che non trova ancora la forma migliore. Durante l’ultima gara, ha chiuso lontana dai migliori, nonostante l’impresa olimpica che l’ha portata sul podio a Milano Cortina 2026.
Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 scendendo con il pettorale numero 14. Una partenza “ritardata” a causa dello scivolamento nel secondo gruppo di merito della WCSL List, la graduatoria che contribuisce a determinare le startlist: viste le molteplici assenze in stagione, la fuoriclasse valdostana erano uscita dalle migliori sette e dunque poteva pescare un numero tra 8 e 15 per la prova tra le porte larghe. Il regolamento prevede che le prime sette classificate beneficino di un pettorale tra 1 e 7 (estratto a sorte), mentre quelle tra l’ottavo e il quindicesimo posto vengono sorteggiate tra 8 e 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Con che pettorale partirà Federica Brignone al rientro in gigante? WCSL ancora favorevole, status di infortunata non utilizzabile
Federica Brignone si prepara al suo ritorno in gigante, mentre l'attenzione si concentra sul suo pettorale di partenza.
Federica Brignone non guadagna posizioni nella WCSL di gigante: l’assenza in Cechia e il pettorale per le Olimpiadi
Federica Brignone mantiene la posizione nella WCSL di gigante, senza avanzamenti, in seguito alla sua assenza in Repubblica Ceca e alla scelta di non partecipare alle Olimpiadi con pettorale dedicato.
