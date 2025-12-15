Federica Brignone si prepara al suo ritorno in gigante, mentre l'attenzione si concentra sul suo pettorale di partenza. Con il WCSL ancora favorevole, ma lo status di infortunata non utilizzabile, l'attesa cresce per conoscere le sue possibilità di partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Con che pettorale partirà Federica Brignone al rientro in gigante? WCSL ancora favorevole, status di infortunata non utilizzabile

Il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 prosegue in maniera inesorabile e cresce inevitabilmente l’attesa per capire quali potranno essere le condizioni di Federica Brignone in vista della rassegna a cinque cerchi. La vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di sci alpino sta recuperando infatti dal grave infortunio rimediato lo scorso 3 aprile durante i Campionati Italiani in Val di Fassa e non è ancora tornata a gareggiare. La fuoriclasse valdostana, dopo una lunga riabilitazione, ha cominciato ad allenarsi sulla neve con gli sci quasi tre settimane fa ed evidentemente le sensazioni sono state sin qui abbastanza positive. Oasport.it

