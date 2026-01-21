Federica Brignone non guadagna posizioni nella WCSL di gigante | l’assenza in Cechia e il pettorale per le Olimpiadi

Federica Brignone mantiene la posizione nella WCSL di gigante, senza avanzamenti, in seguito alla sua assenza in Repubblica Ceca e alla scelta di non partecipare alle Olimpiadi con pettorale dedicato. Dopo 292 giorni dall'infortunio ai Campionati Italiani, la sciatrice italiana ha ottenuto un ottimo sesto posto a Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo. La sua performance segna un passo importante nel suo percorso di recupero.

Federica Brignone ha incantato al suo ritorno in gara a 292 giorni di distanza dal terribile infortunio rimediato a inizio aprile in occasione dei Campionati Italiani, conquistando un pregevole sesto posto nel gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La detentrice della Sfera di Cristallo ha confezionato due manche decisamente solide sulla pista Erta e ha dimostrato di avere recuperato la propria condizione fisica, con importanti margini di miglioramento in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane. La fuoriclasse valdostana ha ribadito la propria indiscutibile caratura tecnica e agonistica tra le porte larghe, nella disciplina di cui è la Campionessa del Mondo in carica e in cui potrebbe fare saltare il banco ai Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Con che pettorale partirà Federica Brignone in discesa e superG alle Olimpiadi? Le principali insidie nella WCSLFederica Brignone partirà con il pettorale assegnato durante le discipline di discesa e superG alle Olimpiadi.

