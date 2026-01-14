Madonna a Sanremo 2026 la risposta di Carlo Conti

Si avvicina il Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio su Rai 1. Tra le notizie di queste settimane, si è diffusa la possibilità di una partecipazione di Madonna come ospite. La richiesta, ancora non confermata, ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, contribuendo a creare aspettative attorno all’evento.

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Negli ultimi giorni si è vociferato con una certa insistenza di un’ospitata di Madonna. Un sogno per i tanti fan della regina del pop, che ha da sempre un legame speciale con l’Italia. Ma a spegnere ogni entusiasmo ci ha pensato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale. Carlo Conti smentisce Madonna a Sanremo 2026. Lo sappiamo bene, il Festival di Sanremo è più di un evento musicale: è un rito collettivo, un intreccio di musica, costume e curiosità che ogni anno cattura l’attenzione di milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Dilei.it

