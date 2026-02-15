Emanuele morto a soli 33 anni | la febbre alta il ricovero e il decesso Quel virus all’improvviso

Emanuele Grecuccio, 33 anni, è morto a causa di una febbre improvvisa che si è aggravata in poche ore, portandolo al ricovero e poi al decesso. La sua famiglia e gli amici raccontano di averlo visto in buona salute prima che si ammalasse, ma la febbre alta non si è fermata. La comunità di Salve, in provincia di Lecce, si è svegliata con la notizia della sua scomparsa, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva come attivista e volontario.

La comunità di Salve, in provincia di Lecce, è sconvolta per la perdita improvvisa di Emanuele Grecuccio, 33 anni, noto per il suo attivismo nel volontariato e nelle associazioni animaliste locali. Tra sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dopo aver accusato un malore improvviso accompagnato da febbre alta. Nonostante l'intervento tempestivo dei medici, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, portando al decesso poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Al momento le cause del decesso non sono ancora confermate. Le prime ricostruzioni parlano di un'infezione virale come possibile origine del malore improvviso, ma gli accertamenti medico-legali sono in corso per chiarire definitivamente le dinamiche della morte.