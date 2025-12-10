FC Drita-AZ Alkmaar Conference League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Sven Mijnans può colpire

Analisi e previsioni del match tra FC Drita e AZ Alkmaar, valido per la Conference League del 11 dicembre 2025 alle ore 18:45. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alle potenzialità di Sven Mijnans. I kosovari dell’FC Drita, imbattuti nelle prime quattro giornate, cercano conferme contro un avversario di livello europeo.

I kosovari dell'FC Drita hanno avuto un calendario favorevole ma lo hanno sfruttato molto bene, restando imbattuti nelle prime quattro giornate nelle quali hanno sommato otto punti nella classifica di Conference League. Va meno bene invece all'AZ Alkmaar, che ha due punti in meno nonostante sia tra le squadre più accreditate per la vittoria finale.