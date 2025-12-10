FC Drita-AZ Alkmaar Conference League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Sven Mijnans può colpire

L'incontro tra FC Drita e AZ Alkmaar, valido per la Conference League il 11 dicembre 2025 alle ore 18:45, si prospetta come una sfida interessante. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici di questa partita, considerando anche le performance delle squadre e i punti chiave che potrebbero influenzare l'esito del match.

I kosovari dell'FC Drita hanno avuto un calendario favorevole ma lo hanno sfruttato molto bene, restando imbattuti nelle prime quattro giornate nelle quali hanno sommato otto punti nella classifica di Conference League. Va meno bene invece all'AZ Alkmaar, che ha due punti in meno nonostante sia tra le squadre più accreditate per la vittoria finale.