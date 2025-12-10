FC Drita-AZ Alkmaar Conference League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra FC Drita e AZ Alkmaar, valido per la fase a gironi della Conference League, si disputerà l'11 dicembre 2025 alle ore 18:45. Le due squadre si sfideranno in una partita importante, con analisi delle formazioni, quote e pronostici, in un contesto in cui i kosovari dell’FC Drita hanno mostrato un buon rendimento finora, rimanendo imbattuti nelle prime quattro giornate.

I kosovari dell'FC Drita hanno avuto un calendario favorevole ma lo hanno sfruttato molto bene, restando imbattuti nelle prime quattro giornate nelle quali hanno sommato otto punti nella classifica di Conference League. Va meno bene invece all'AZ Alkmaar, che ha due punti in meno nonostante sia tra le squadre più accreditate per la vittoria finale.