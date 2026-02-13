FC 26 SBC Gilberto Silva Eroe Stelle della Fase a Eliminazione | Il Muro Invisibile

Gilberto Silva, ex centrocampista dell’Arsenal degli “Invincibili”, ha ottenuto una carta speciale da 89 di valutazione in FIFA, grazie alla sua prestazione eccezionale nella fase a eliminazione diretta. Durante la partita, Silva ha mostrato tutta la sua abilità nel recuperare palloni e nel dirigere il reparto difensivo, guadagnandosi il soprannome di “Muro Invisibile” tra i tifosi. La sua presenza in campo ha aiutato la squadra a respingere gli attacchi avversari e a mantenere il risultato, dimostrando ancora una volta il suo ruolo chiave.

L’ex pilastro dell’Arsenal degli “Invincibili” riceve una carta celebrativa da 89 OVR che lo proietta tra i migliori mediani difensivi del gioco. Gilberto Silva è la scelta ideale per chi cerca un giocatore che metta ordine davanti alla difesa, capace di recuperare palloni e restare sempre in posizione. Analisi della Carta: Solidità Brasiliana. Questa versione Eroe è estremamente equilibrata per il meta attuale, offrendo una protezione costante alla linea difensiva. Difesa (90) e Fisico (90): Sono i suoi dati distintivi. Gilberto è un “mastino” posizionale; non ha bisogno di correre ovunque perché si trova sempre dove serve. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

