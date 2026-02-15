FC 26 SBC Beth Mead Stelle della fase a eliminazione | Classe Inglese in Attacco

Beth Mead, attaccante dell’Arsenal, è protagonista dell’ultima carta speciale di FC 26 SBC Beth Mead, inserita nella promo Knockout Royalty. La sua figura si distingue per un punteggio di 89 OVR e per la capacità di creare pericoli in ogni fase offensiva. Mead, nota per la sua rapidità e precisione, ha contribuito a molte vittorie importanti delle Gunners, e ora la sua carta rappresenta una delle scelte più interessanti per chi cerca un’ala veloce e tecnica.

Si aggiunge ai contenuti della promo Knockout Royalty la carta speciale di Beth Mead. Con un OVR di 89, l'attaccante dell'Arsenal si posiziona come una delle opzioni offensive più versatili e tecniche della Barclays WSL, grazie a una combinazione letale di agilità e finalizzazione. Analisi della Carta: Fantasia e Precisione. La carta di Mead è pensata per chi ama le ali capaci di saltare l'uomo e rientrare per calciare con precisione chirurgica. Dribbling (90) e Velocità (89): Le sue statistiche di punta le permettono di scivolare tra i difensori con estrema facilità.. Tiro (88) e Passaggio (87): È una finalizzatrice affidabile ma anche un'ottima assist-man, rendendola perfetta per i cross o i filtranti decisivi.