Fava | dalla tradizione all’agricoltura sostenibile un ritorno alle origini per il futuro del grano

Fava, la pianta tradizionale italiana, sta tornando a essere protagonista nei campi grazie alle nuove strategie di agricoltura sostenibile. La causa principale di questa riscoperta è il crescente interesse per metodi di coltivazione più rispettosi dell’ambiente, che favoriscono la biodiversità e riducono l’uso di sostanze chimiche nocive. Un esempio concreto è l’aumento delle aziende agricole che optano per pratiche biologiche, riscoprendo le tecniche di un tempo per valorizzare un legume che rappresenta un patrimonio della nostra terra.

La Fava: Un Ritorno alle Origini per un'Agricoltura Sostenibile. La fava, *Vicia faba*, sta vivendo una rinascita in Italia. Questa antica coltura, un tempo pilastro dell'alimentazione contadina, si propone oggi come una risposta concreta alle sfide dell'agricoltura moderna, dalla sostenibilità ambientale alla sicurezza alimentare. Dalle prime semine di febbraio nelle regioni settentrionali, si prospetta un raccolto primaverile-estivo ricco di promesse per un'agricoltura più resiliente e rispettosa del territorio. Un Patrimonio Culturale e Agronomico. Le origini della fava affondano nella storia del Mediterraneo, con evidenze di coltivazione risalenti a millenni fa nel Medio Oriente.