Sondrio celebra la Giornata del Ringraziamento l’agricoltura alpina tra tradizione e futuro

La fila di trattori schierati davanti alla chiesa, le famiglie arrivate da tutta la Valtellina e la Valchiavenna, gli stendardi gialli di Coldiretti che spiccano sul fondovalle: è in questa cornice che la Giornata del Ringraziamento di Coldiretti Sondrio ha riunito domenica 30 a Castione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it