Francesca Albanese fa causa al Corriere della Sera | mai affermato che Israele è nemico dell’umanità

Francesca Albanese ha intentato una causa contro il Corriere della Sera perché ritiene che un articolo abbia frainteso le sue parole riguardo Israele. La ricercatrice ha spiegato di non aver mai dichiarato che Israele rappresenta un nemico dell’umanità, come invece è stato scritto. Albanese ha pubblicato una nota in cui chiarisce che le sue affermazioni sono state travisate e ha presentato il ricorso per difendere la sua reputazione. La vicenda si è verificata dopo la pubblicazione di un pezzo che citava le sue dichiarazioni sul conflitto in Medio Oriente.

Francesca Albanese Denuncia il Corriere della Sera. Francesca Albanese, relatrice ONU per i territori palestinesi occupati, ha annunciato di aver sporto denuncia per diffamazione nei confronti del Corriere della Sera. Questo provvedimento, come affermato dalla stessa Albanese, è una risposta alle affermazioni del quotidiano milanese che l'hanno definita "militante sempre più filo Hamas". In particolare, il giornale ha attribuito alla relatrice ONU la frase che descriveva Israele come "nemico dell'umanità", una dichiarazione che lei non ha mai pronunciato.