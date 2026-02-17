FantaSanremo 2026, il gioco più amato dai fan del Festival, si prepara a coinvolgere ancora di più i partecipanti. La scelta della squadra giusta diventa fondamentale, soprattutto con i nuovi bonus strategici e i «Baudi» da gestire con attenzione. Quest’anno, alcuni artisti emergono come possibili favoriti per portare punti pesanti al proprio team.

Articolo. Dal capitano ai bonus strategici: chi scegliere, come spendere i «Baudi» e quali artisti possono fare la differenza al Festival Sanremo è uno dei momenti più attesi dell’anno tanto da chi lo ama quanto da chi lo critica: da gennaio in poi, non si parla altro che della kermesse musicale. Negli ultimi anni però, il Festival ha vissuto un boom di ascolti e, soprattutto, di interesse anche da parte dei più giovani – storicamente meno coinvolti – grazie ad un gioco diventato ormai istituzione: il FantaSanremo. Se volete unirvi anche a voi al gioco – o se siete habitué in cerca di consigli – ecco una possibile squadra perfetta (secondo noi). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - FantaSanremo 2026: la squadra perfetta (secondo noi) per vincere

