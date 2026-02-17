FantaSanremo 2026 | la squadra perfetta secondo noi per vincere
FantaSanremo 2026, il gioco più amato dai fan del Festival, si prepara a coinvolgere ancora di più i partecipanti. La scelta della squadra giusta diventa fondamentale, soprattutto con i nuovi bonus strategici e i «Baudi» da gestire con attenzione. Quest’anno, alcuni artisti emergono come possibili favoriti per portare punti pesanti al proprio team.
Articolo. Dal capitano ai bonus strategici: chi scegliere, come spendere i «Baudi» e quali artisti possono fare la differenza al Festival Sanremo è uno dei momenti più attesi dell’anno tanto da chi lo ama quanto da chi lo critica: da gennaio in poi, non si parla altro che della kermesse musicale. Negli ultimi anni però, il Festival ha vissuto un boom di ascolti e, soprattutto, di interesse anche da parte dei più giovani – storicamente meno coinvolti – grazie ad un gioco diventato ormai istituzione: il FantaSanremo. Se volete unirvi anche a voi al gioco – o se siete habitué in cerca di consigli – ecco una possibile squadra perfetta (secondo noi). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Come costruire la squadra perfetta del FantaSanremo: tutte le strategie per non perdere punti segreti e bonusIl Fantasanremo 2026 ha introdotto nuove regole che modificano le strategie dei giocatori, rendendo più difficile ottenere punti e bonus.
Sanremo 2026, i duetti rompono col passato: chi potrebbe vincere (secondo noi)A pochi mesi dall’inizio del festival, i dettagli sui duetti di Sanremo 2026 iniziano a emergere.
FantaSanremo 2026: come giocare, creare la squadra e vincere
