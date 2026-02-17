Come costruire la squadra perfetta del FantaSanremo | tutte le strategie per non perdere punti segreti e bonus
Il Fantasanremo 2026 ha introdotto nuove regole che modificano le strategie dei giocatori, rendendo più difficile ottenere punti e bonus. Questa novità ha spinto appassionati e competitori a rivedere le proprie scelte, cercando di scoprire i trucchi più efficaci per vincere. Un esempio concreto è l’aumento dei bonus legati alle performance live dei cantanti, che richiede attenzione alle scalette e alle occasioni di esibirsi.
Le nuove regole del Fantasanremo 2026 cambiano le strategie di gioco e rendono la sfida ancora più serrata. Con l’avvicinarsi della 76ª edizione del Festival di Sanremo, al via il 24 febbraio e condotta da Carlo Conti, torna anche il fantasy game che negli ultimi anni ha trasformato il modo di vivere le serate dell’Ariston. Nato quasi per scherzo nel 2020, oggi è un fenomeno nazionale che coinvolge pubblico, artisti e addetti ai lavori. Il Fantasanremo è una competizione virtuale in cui gli utenti costruiscono una squadra di artisti in gara al Festival e accumulano punti in base a ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Fantasanremo 2026, tutto quello che c'è da sapere: le quotazioni degli artisti in gara, le nuove regole, i bonus e i malus
