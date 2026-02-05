Sanremo 2026 i duetti rompono col passato | chi potrebbe vincere secondo noi

A pochi mesi dall’inizio del festival, i dettagli sui duetti di Sanremo 2026 iniziano a emergere. Carlo Conti ha deciso di cambiare rotta, rompendo con le abitudini del passato. Questa edizione si presenta più innovativa, con un mix di musica pop e collaborazioni inedite. La novità più grande riguarda proprio la selezione dei cantanti e dei duetti, che promettono di portare freschezza e sorpresa sul palco. Gli appassionati ora aspettano di scoprire chi si esibirà e se questa strategia cambierà davvero il volto del festival.

Tradizione, innovazione e tanto ma tanto pop: Carlo Conti ha rotto gli indugi sui duetti di Sanremo 2026 e – quasi per la prima volta – ha sorpreso davvero. E certo, perché non è la solita lista di cover che ci saremmo aspettati per il Festival ma è quasi un minimondo in cui barcamenarsi alla ricerca di un possibile vincitore diventa tutt’altro che semplice. L’abbiamo però fatto per voi, provando a capire quali dinamiche potrebbero entrare in gioco nella scelta dell’artista in vetta alla classifica delle cover che però, come un anno fa, dovrà accontentarsi di sollevare il premio mettendosi in tasca i punti raccolti i quali – dopo la seratona del 27 febbraio – non serviranno più. 🔗 Leggi su Dilei.it

