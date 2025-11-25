Fantacampionato la flop 11 della 12ª giornata

Da Paleari a Orsolini: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel dodicesimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 12ª giornata

