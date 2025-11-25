Fantacampionato la flop 11 della 12ª giornata

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Paleari a Orsolini: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel dodicesimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fantacampionato la flop 11 della 12170 giornata

© Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 12ª giornata

Argomenti simili trattati di recente

Fantacampionato, la flop 11 della 5ª giornata - 1 tra Como e Cremonese, si è conclusa con il successo del Parma contro il Torino e la vittoria esterna della Lazio sul campo del Genoa. Da gazzetta.it

Fantacampionato, la flop 11 della 7ª giornata - In un weekend con pochi gol e tanti pareggi, saltano ancora di più all'occhio le prestazioni negative ... Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Fantacampionato Flop 11 12170