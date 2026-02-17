Famiglia vive in auto dopo lo sgombero al Grattacielo Ma il sindaco smentisce | Ecco la verità
Una famiglia del Bangladesh, sgomberata dal Grattacielo, ora vive in auto con la figlia di due anni. Il sindaco ha invece dichiarato che la famiglia ha trovato una sistemazione alternativa e che le accuse sono infondate. La donna e i suoi figli si sono trasferiti in auto dopo l’ordine di allontanamento, che ha lasciato loro pochissime opzioni. La piccola, che ha due anni, si addormenta spesso sul sedile posteriore, tra coperte e giocattoli. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra i residenti, alcuni dei quali hanno notato la presenza dell’auto parcheggiata in strada da diversi giorni.
Una famiglia originaria del Bangladesh sgomberata dal Grattacielo e costretta a dormire in auto, insieme alla figlia di due anni. Ma per il sindaco Alan Fabbri non c'è nulla di vero. Secondo il primo cittadino, infatti, "a delle verifiche effettuate immediatamente dagli uffici competenti, è emerso un quadro nettamente diverso da quello riportato". Il racconto del sindaco prosegue: "Nella serata, un ferrarese (l'ex candidato sindaco Firrincieli, ex ufficiale dei carabinieri e tra gli attivisti più attivi in questi giorni di Cittadini del mondo) ha ritrovato la famiglia nell'auto e ha chiamato il 112.
Sgombero del Grattacielo, operazione iniziata all'alba. Il sindaco Fabbri: "Decisione difficile ma necessaria"Questa mattina presto, le forze dell'ordine sono entrate nel Grattacielo di Ferrara per eseguire lo sgombero.
Grattacielo, dopo lo sgombero arriva il dibattito pubblico: c'è il dialogo con gli sfollatiDopo l'incendio nella torre B, che ha provocato l'evacuazione immediata, e l'ordine di sgombero delle torri A e C, il gruppo 'Cittadini del mondo' organizza un incontro pubblico.
