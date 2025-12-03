Il direttore de il Giornale Tommaso Cerno è intervenuto nella puntata di ieri sera di Porta a Porta (Rai 1) soffermandosi sullo scandalo di Bruxelles, che ha visto il fermo dell'ex Alta rappresentante della Politica estera Ue, Federica Mogherini, e dell'ex ambasciatore Stefano Sannino. "Non ripeterò che sono garantista - ha sottolineato Cerno - il nostro giornale è garantista. Quello che mi domando è quanti soldi di cui noi non sappiamo niente ci sono nell'Unione europea. Ogni volta che sento parlare dell'Unione europea sento parlare di miliardi, appalti, contro appalti, corsi, che passano sopra la testa dei cittadini, che non si capisce da dove vengono e dove vanno a finire e come si intersecano col Parlamento europeo, con la Commissione europea, con il lobbismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scandalo Ue, Cerno a Porta a Porta: "Diteci cosa fate coi nostri soldi"