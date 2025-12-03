Scandalo Ue Cerno a Porta a Porta | Diteci cosa fate coi nostri soldi
Il direttore de il Giornale Tommaso Cerno è intervenuto nella puntata di ieri sera di Porta a Porta (Rai 1) soffermandosi sullo scandalo di Bruxelles, che ha visto il fermo dell'ex Alta rappresentante della Politica estera Ue, Federica Mogherini, e dell'ex ambasciatore Stefano Sannino. "Non ripeterò che sono garantista - ha sottolineato Cerno - il nostro giornale è garantista. Quello che mi domando è quanti soldi di cui noi non sappiamo niente ci sono nell'Unione europea. Ogni volta che sento parlare dell'Unione europea sento parlare di miliardi, appalti, contro appalti, corsi, che passano sopra la testa dei cittadini, che non si capisce da dove vengono e dove vanno a finire e come si intersecano col Parlamento europeo, con la Commissione europea, con il lobbismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
La sindaca di Genova Silvia Salis spende 156 mila euro per un consulente LGBT, scoppia la polemica! Durante la puntata di “Battitori liberi” è arrivato anche il commento del Direttore de “Il tempo” Tommaso Cerno: “Costano tanto, una volta li prendevano grati - facebook.com Vai su Facebook
Scandalo Ue, Cerno a Porta a Porta: "Diteci cosa fate coi nostri soldi" - Il direttore de il Giornale interviene sullo scandalo che ha coinvolto Federica Mogherini: "Serve garantismo e trasparenza" ... Da ilgiornale.it
Scandalo nella diplomazia Ue, fermati Mogherini e Sannino - Abbastanza forti da far scattare un'operazione che colpisce il cuore della diplomazia comunitaria, portando nella rete della giustizia tre italiani: l'ex Alta rappresentante dell'Ue, Federica ... Lo riporta ansa.it
Nuovo scandalo Ue, parte il fango dal Cremlino: «Dal Covid all’Ucraina, soldi da canali corrotti su tutto: e fanno la morale agli altri» - Puntuale arriva il commento velenoso della portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, dopo il fermo di Federica Mogherini. Come scrive msn.com