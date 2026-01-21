Campionato italiano di beach volley a Falconara esito positivo del sopralluogo sulla spiaggia davanti a via Goito

Il campionato italiano di beach volley a Falconara si avvicina, con un sopralluogo positivo sulla spiaggia di via Goito. Martedì 20 gennaio, gli assessori Ilenia Orologio e Valentina Barchiesi hanno verificato lo stato dell’area, confermando l’attenzione delle istituzioni per l’evento. La collaborazione tra enti garantisce un’organizzazione accurata e il rispetto delle normative, contribuendo al successo della manifestazione sulla spiaggia cittadina.

FALCONARA MARITTIMA – L’arrivo a Falconara del campionato italiano di beach volley si fa sempre più concreto: nella mattinata di martedì 20 gennaio gli assessori Ilenia Orologio e Valentina Barchiesi, con deleghe rispettivamente allo Sport e al Demanio, hanno accolto il direttore tecnico del.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

