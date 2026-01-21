Campionato italiano di beach volley a Falconara esito positivo del sopralluogo sulla spiaggia davanti a via Goito

Il campionato italiano di beach volley a Falconara si avvicina, con un sopralluogo positivo sulla spiaggia di via Goito. Martedì 20 gennaio, gli assessori Ilenia Orologio e Valentina Barchiesi hanno verificato lo stato dell’area, confermando l’attenzione delle istituzioni per l’evento. La collaborazione tra enti garantisce un’organizzazione accurata e il rispetto delle normative, contribuendo al successo della manifestazione sulla spiaggia cittadina.

FALCONARA MARITTIMA – L'arrivo a Falconara del campionato italiano di beach volley si fa sempre più concreto: nella mattinata di martedì 20 gennaio gli assessori Ilenia Orologio e Valentina Barchiesi, con deleghe rispettivamente allo Sport e al Demanio, hanno accolto il direttore tecnico del.

Campionato italiano di beach volley a Falconara, esito positivo del sopralluogo sulla spiaggia davanti a via GoitoL’area è stata valutata positivamente per dimensioni (in particolare per la profondità del litorale, ossia la distanza tra l’ingresso di via Goito e il bagnasciuga) e per qualità della sabbia. Si avvi ... anconatoday.it

BEACH VOLLEY / Domenica 11 gennaio al Mondovì Sporting Club arriva il campionato italiano per societàSui tre nuovi campi indoor del centro sportivo scenderanno in campo 38 atlete e atleti, impegnati a difendere i colori dei rispettivi club: 13 coppie femminili e 6 coppie maschili si sfideranno nel Ma ... targatocn.it

