Fabrizio Corona la brutta notizia dopo la puntata di Falsissimo | Tutto rimosso

Dopo la puntata di Falsissimo, il profilo Instagram di Fabrizio Corona è stato cancellato senza preavviso. La piattaforma ha rimosso anche quello legato al programma, lasciando i follower senza parole. Nessuna spiegazione ufficiale e ancora tante domande sul motivo di questa decisione improvvisa.

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona e quello legato al format Falsissimo sono stati improvvisamente rimossi dalla piattaforma, lasciando spazio a interrogativi e ipotesi sulle ragioni di una decisione che ha colto di sorpresa migliaia di utenti. La scomparsa dei due account arriva in un momento particolarmente delicato per l’imprenditore, da settimane al centro di polemiche, azioni legali e tensioni con alcuni dei principali protagonisti del mondo televisivo e mediatico italiano. Nelle ore immediatamente precedenti alla rimozione, Corona aveva pubblicato una nuova puntata di Falsissimo, tornando a occuparsi del caso Mediaset e di Alfonso Signorini.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha chiuso il suo profilo Instagram dopo la puntata di Falsissimo.

Fabrizio Corona ha improvvisamente cancellato i suoi profili Instagram.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Roma, Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro a Fabrizio Corona: Sono stato diffamato; Le Letterine se l'è passate tutte: Corona attacca Gerry Scotti; Fabrizio Corona, 300mila euro al mese: come funziona il suo sistema | Libero Quotidiano.it; Gerry Scotti replica a Corona | la risposta che nessuno si aspettava.

Fabrizio Corona ha ripubblicato la puntata di Falsissimo con nuove rivelazioni su Mediaset, Alfonso Signorini e Gerry ScottiFabrizio Corona ha ricaricato su YouTube la puntata di Falsissimo nonostante il divieto e punta il dito contro Mediaset, Signorini e Scotti con nuove accuse ... alfemminile.com

Guerra Mediaset-Corona: YouTube blocca Falsissimo per copyrightIl panorama mediatico italiano sta vivendo uno dei momenti di massima tensione degli ultimi anni a causa dello scontro frontale tra Mediaset e Fabrizio ... thesocialpost.it

Rimossi da internet i profili social di Fabrizio Corona. Ai colossi del web sono arrivate denunce e diffide. La difesa ribatte: "A rischio la libertà di parola". - facebook.com facebook

I profili social di Fabrizio Corona sono stati chiusi. Meta, proprietaria di Instagram, li ha disattivati dopo la diffida dei legali di Alfonso Signorini, ribadita ieri ai colossi del web a rimuovere e non pubblicare "ulteriori contenuti diffamatori" sul conduttore. L'articolo x.com