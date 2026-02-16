Quella foto con lui! Fabrizio Corona | come sta dopo il ricovero in ospedale

Fabrizio Corona ha lasciato l’ospedale, dove era stato ricoverato a causa di un problema di salute. La sua famiglia conferma che si è ripreso e che sta bene, anche se non ha ancora ripreso le sue attività abituali. Corona ha trascorso alcuni giorni sotto osservazione dopo aver accusato dei sintomi preoccupanti, ma ora sembra fuori pericolo. I suoi fan possono finalmente respirare, vedendo una foto recente in cui sorride e si mostra in buona forma.

Dopo giorni di apprensione, arriva una notizia di sollievo per chi segue da anni la vita di Fabrizio Corona. L'ex paparazzo dei vip è stato dimesso dall' ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era stato ricoverato per un'infezione grave. Il ricovero, durato tre giorni, ha richiesto accertamenti approfonditi e un monitoraggio costante, con gli elettrodi dell' elettrocardiogramma che hanno documentato le condizioni del suo cuore. Le immagini diffuse sui social lo mostrano sdraiato sul lettino ospedaliero, in evidente recupero, ma ancora sotto osservazione medica. Questo momento rappresenta una boccata d'aria per i fan, che da giorni seguono con ansia le sue condizioni di salute.