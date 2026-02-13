Esoterismo templi nella roccia e lati oscuri Vi porto in un micro-stato parallelo

Esoterismo, templi nella roccia e lati oscuri. Vi porto in un micro-stato parallelo. Pochi lo sanno, ma esiste da anni una comunità esoterica spirituale che spingerebbe i confini della percezione verso una crescita personale profonda. Questa comunità si è insediata tra le montagne dell’Appennino, dove ha costruito templi nascosti tra le rocce, lontano dagli occhi curiosi. Un residente locale, che preferisce restare anonimo, ha raccontato di strani rituali notturni e di un ambiente che sembra uscito da un mondo parallelo. La presenza di questa comunità, spesso associata a pratiche mister

Siamo entrati all'interno di una comunità toscana ormai consolidata (e con una propria moneta) in cui si praticano rituali che sarebbero un "antidoto al mondo globale". Chi ne fa parte? Cosa accade all'interno? Ecco cosa abbiamo documentato. Un viaggio incredibile, in cui non mancano gli aspetti controversi Pochi lo sanno, ma esiste da anni una comunità esoterica spirituale che spingerebbe i confini della percezione verso una crescita personale profonda. Si presenta come una sorta di micro-Stato, con regole interne e perfino una propria moneta: alcuni dicono di viaggiare nel tempo, altri di praticare l’auto guarigione, tutti credono nella trascendenza e nella magìa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Poteva essere una divinità, è finito in una caccia all'uomo: i lati oscuri di Gervonta Gervonta Davis, ex campione del mondo dei Pesi Superpiuma, Leggeri e Superleggeri, si trova al centro di una vera e propria caccia all’uomo. Vi porto nella Genova proibita: tra sesso, scambisti, locali hot e trasgressioni Benvenuti nella sezione Dossier di GenovaToday, uno spazio dedicato all’analisi approfondita di temi legati alla città. Contenuti correlati Pompei esoterica: tra domus e templi lo spettacolo dell'occulto«L'archeologia si dedica alla ricerca dei fatti. Non della verità. Se vi interessa la verità, l'aula di filosofia del professor Tyre è in fondo ... ilmattino.it Templi, montagne sacre e luoghi di pellegrinaggio raccontano il volto spirituale della Cina, tra tradizioni antiche, rituali e paesaggi carichi di significato. - facebook.com facebook