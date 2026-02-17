Ex caserma Montelungo di Bergamo aule pronte a giugno 2028

L’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini ha annunciato che le aule universitarie della ex caserma Montelungo di Bergamo saranno pronte entro giugno 2028, con una possibile proroga fino a settembre. La conferma arriva dopo un’interpellanza presentata dalla consigliera comunale Ida Tentorio di Fratelli d’Italia, che aveva chiesto aggiornamenti sui lavori di ristrutturazione. La riqualificazione prevede il completamento di tutte le aule in tempo per accogliere gli studenti del nuovo campus. La struttura, che negli anni passati ha ospitato attività militari, cambierà volto per diventare un polo di formazione.

L'INTERPELLANZA. Le aule universitarie della nuova Montelungo dovranno essere pronte entro giugno 2028, con una possibile tolleranza fino a settembre: lo ha confermato l'assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini, rispondendo all'interpellanza presentata dalla consigliera comunale Ida Tentorio (FdI) sullo stato dei lavori. L'assessore Valesini ha precisato che il cantiere «non è gestito dal Comune», ma dalla società privata RedoNear Sgr, selezionata tramite gara pubblica, mentre l'Amministrazione comunale segue l'operazione attraverso gli strumenti di governance previsti. Per quanto riguarda l'avvio dei lavori, l'annuncio del 12 novembre 2025 «corrisponde a un avvio reale del cantiere»: sono infatti in corso attività strutturali come strip-out, bonifiche da amianto e fibre artificiali, messa in sicurezza degli edifici e demolizioni interne.