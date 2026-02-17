Montelungo l’opposizione incalza sui tempi Il Comune | Scadenze vincolanti per il 2028

L’opposizione a Bergamo solleva dubbi sui tempi di realizzazione del nuovo campus dell’Università, sostenendo che le scadenze potrebbero essere troppo strette. Il Comune invece afferma che le date stabilite sono vincolanti e che l’opera sarà completata entro il 2028, con alcune parti pronte già a giugno di quell’anno. La questione riguarda soprattutto i lavori di costruzione nel quartiere Montelungo, dove sono in corso importanti interventi.

Bergamo. L’opposizione chiede garanzie sui tempi, mentre l’amministrazione assicura che il nuovo campus dell’Università di Bergamo sarà pronto secondo il cronoprogramma con prime consegne a giugno 2028. A pochi giorni dal montaggio della gru necessaria al consolidamento delle facciate vincolate dalla Soprintendenza, il dibattito politico in città torna sul recupero dell’ex caserma Montelungo. L’intera operazione è gestita da Redo Sgr, la società milanese confluita la scorsa settimana nella holding Near Spa Benefit dopo un riassetto societario. Palazzo Frizzoni ha annunciato un sopralluogo al cantiere Entro inizio aprile: l’ amministrazione comunale segue l’andamento dei lavori come proprietaria di quote del fondo immobiliare creato per completare la riqualificazione del complesso e realizzare la nuova cittadella degli studenti UniBg.🔗 Leggi su Bergamonews.it Il Comune affida a Edison la concessione sui servizi energetici: «Risparmieremo quasi 2 milioni entro il 2028» Il Comune di Piacenza ha firmato oggi il contratto con Edison per gestire i servizi energetici della città. Nuovo palasport, fine lavori a dicembre? Il Comune chiede certezze sui tempi Il nuovo palasport, inizialmente previsto per settembre 2026, ha subito un rallentamento dei lavori a causa di criticità emerse durante la costruzione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Montelungo, l’opposizione incalza sui tempi. Il Comune: Scadenze vincolanti per il 2028. Montelungo, l’opposizione incalza sui tempi. Il Comune: Scadenze vincolanti per il 2028L'assessore Valesini risponde a un'interrogazione di Tentorio (FdI) sul cantiere della Montelungo: Entro fine febbraio la gara per trovare l'impresa incaricata delle costruzioni ... bergamonews.it Rete 7 - Canale 99. . CAPACCIO PAESTUM, OPPOSIZIONE CONTRO LO STOP ALL’ALCOL DOPO L’UNA - facebook.com facebook