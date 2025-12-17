Regione Umbria la Cgil esulta | Gara per il trasporto pubblico rinviata a giugno 2028 è quasi una vittoria
La Cgil celebra il rinvio della gara per il trasporto pubblico regionale in Umbria, prevista ora per giugno 2028. La regione ha pubblicato un documento che dettaglia il piano di bacino e il nuovo sistema tariffario, segnando un passo importante nel processo di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
La Cgil esulta e dà notizia di “un documento istruttorio della Regione Umbria relativo al piano di bacino e al nuovo sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale” che mette nero su bianco “la previsione attuale per l’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi Tpl e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
