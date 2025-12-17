Regione Umbria la Cgil esulta | Gara per il trasporto pubblico rinviata a giugno 2028 è quasi una vittoria

La Cgil celebra il rinvio della gara per il trasporto pubblico regionale in Umbria, prevista ora per giugno 2028. La regione ha pubblicato un documento che dettaglia il piano di bacino e il nuovo sistema tariffario, segnando un passo importante nel processo di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Tar Umbria boccia il superticket del 20% su intramoenia - “Cittadini si trovano a dover sostenere una duplicazione dei relativi costi già integralmente sopportati”. quotidianosanita.it

Regione Umbria Orvieto in provincia di Terni Foto di Gian Luigi Maravalle #fblifestyle - facebook.com facebook

Bilancio regionale: “Sbloccate risorse per investimenti, sanità, cultura, sociale e agricoltura nonostante i tagli del Governo” - Nota dei gruppi di maggioranza dopo il via libera dalla Prima commissione consiglio.regione.umbria.it/node/81493 #REGIONEUMBRI x.com

