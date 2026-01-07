Ventotene–Santo Stefano Giuseppe Marinello nominato commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Giuseppe Marinello commissario straordinario per il restauro e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico di Ventotene–Santo Stefano. La nomina mira a coordinare gli interventi di recupero dell’edificio storico, contribuendo alla conservazione del patrimonio culturale dell’isola. Marinello sarà responsabile delle attività di intervento e di gestione delle risorse necessarie per il miglioramento e la tutela del sito.

