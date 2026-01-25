Ex carcere di Santo Stefano | primo sopralluogo del nuovo commissario Giuseppe Marinello

Il nuovo commissario Giuseppe Marinello ha effettuato il primo sopralluogo all’ex carcere di Santo Stefano, nominato dal Governo per il restauro e la valorizzazione dell’antico complesso borbonico di Ventotene. La nomina, decisa a dicembre dal Consiglio dei ministri su proposta della presidente Meloni, segna l’avvio di progetti mirati a preservare un patrimonio storico di grande valore culturale.

Lo scorso dicembre il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta della presidente Giorgia Meloni, la nomina del nuovo commissario straordinario del Governo per il restauro e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano (Ventotene). Si tratta di Giuseppe Marinello, poi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Ventotene–Santo Stefano, Giuseppe Marinello nominato commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonicoIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Giuseppe Marinello commissario straordinario per il restauro e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico di Ventotene–Santo Stefano.

Leggi anche: Lutto per la morte di don Giuseppe Femminella, storico parroco di Santo Stefano

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Troppi slalom tra libertà e carcere; Abbracci in Libertà, il linguaggio della bellezza per difendere la genitorialità in carcere e il sorriso dei bambini - In Terris; Minacciava e terrorizzava la vicina di casa. Stalker condannato in tribunale; Minacciò di morte la ex e incendiò le sue auto, misura di custodia cautelare in carcere per un 54enne.

Da Ventotene al carcere di Santo Stefano in funivia volando sul mareRe Ferdinando IV di Borbone ci aveva visto giusto quando scelse Santo Stefano, davanti all'isola di Ventotene, come luogo ideale per costruire nel 1797 il suo penitenziario panoptico. Un isolotto ... avvenire.it

David Sassoli: intitolato al presidente del Parlamento europeo il progetto di recupero del carcere di Santo Stefano-VentoteneSarà intitolato a David Sassoli il Progetto Ventotene per il recupero del carcere di Santo Stefano. La proposta, lanciata nelle scorse ore dalla commissaria straordinaria del Governo, Silvia Costa, ... agensir.it

Il rappresentante degli studenti della struttura dell’Arcella chiama in causa Palazzo Santo Stefano. «Siamo stufi di studiare in una struttura disastrata e che sembra un carcere» - facebook.com facebook