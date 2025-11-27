addio ai lunghi black out enel individua il guasto parte il restyling della rete

Sarà effettuato oggi da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, un importante e urgente intervento di restyling e manutenzione nel territorio comunale di Camaiore, con particolare riferimento alla zona di Montebello alto, dove nell’ultimo periodo si sono verificati episodi di disservizi elettrici a tratti, a causa di un danneggiamento della rete di complessa individuazione. L’intervento dovrebbe metetre fine ai continui black out che sono verificati recentemente soprattutto nella zona collinare. I tecnici dell’azienda elettrica, dopo aver svolto le opportune attività di pronto intervento, ispezione e sezionamento di linea elettrica, hanno individuato il tronco di rete e di impianto danneggiati e hanno predisposto un piano di lavoro urgente per la sostituzione della componentistica e l’installazione di apparecchiature di ultima generazione nella cabina denominata ‘Montebello La Balza’, nonché lungo la linea ad essa afferente, al fine di garantire la continuità del servizio elettrico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

