Materna di Casette tempi lunghi

Che i tempi per una riapertura della scuola materna a Casette d’Ete non sarebbero stati brevi, si sapeva e, da quanto affermato di recente dal sindaco Gionata Calcinari, si è avuta la conferma che, anche per il prossimo anno scolastico (2026-27) i genitori di Casette d’Ete dovranno iscrivere i loro bambini al plesso di Castellano. Ma, man mano che la pratica relativa all’adeguamento sismico viene approfondita, insieme all’ipotesi, di cui abbiamo già riferito proprio su queste pagine, di una eventuale acquisizione da parte del Comune dell’immobile che ospitava la materna e che è di proprietà della parrocchia, emergono altri aspetti che potrebbero portare in tutt’altre direzioni, con tempi ulteriormente allungati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Materna di Casette, tempi lunghi

