San Quirico ok al Bilancio Le aliquote sono invariate

Il Consiglio comunale di San Quirico d’Orcia ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Le aliquote fiscali restano invariate rispetto all’anno precedente, garantendo stabilità alle finanze comunali. La decisione riflette l’impegno dell’amministrazione a mantenere un equilibrio tra servizi e sostenibilità economica, assicurando continuità nelle attività e nelle strategie di sviluppo del territorio.

Approvato dal Consiglio comunale di San Quirico d'Orcia il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. "Si tratta di documento – evidenzia l'amministrazione comunale – che conferma la solidità finanziaria dell'ente e l'impegno a mantenere invariata la pressione fiscale sui cittadini, senza aumenti di imposte comunali. Le aliquote Imu restano quelle degli ultimi anni (circa 826mila euro per il 2026), l'addizionale comunale Irpef continua a non essere applicata e per la Tari non sono previsti incrementi sostanziali (gettito 771mila euro). Inoltre, vengono confermate le agevolazioni per il compostaggio domestico (79 utenze nel 2025), riduzioni per famiglie in difficoltà con Isee fino a 18mila euro (stanziati 5mila euro) ed esenzioni per anziani fragili.

