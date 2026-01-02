Pallanuoto Maschile il Settebello verso gli Europei | i convocati di Coach Campagna
Il Settebello si avvicina agli Europei di pallanuoto maschile con una preparazione consolidata, dopo la recente vittoria in amichevole contro il Montenegro al Centro Federale di Napoli. La squadra, guidata da Coach Campagna, ha annunciato i convocati mentre si avvicinano le competizioni ufficiali, che rappresentano un importante momento di confronto e crescita per il team nazionale.
Roma – Dopo la splendida vittoria avuta in amichevole con il Montenegro, nel test match al Centro Federale Scandone di Napoli (vinta per 15-12), dove sugli spalti c’era anche l’allenatore del Napoli Antonio Conte con la sua famiglia, il Settebello si prepara a partecipare ai prossimi e imminenti Europei di Pallanuoto Maschile. E’ una competizione importante e la prima del 2026 per la Nazionale Tricolore di Coach Campagna. L’Italia ha in bacheca tre storici titoli continentali conquistati nel 1947, 1993 e 1995. E nell’ultima edizione del 2024 ha ottenuto la medaglia di bronzo. Il programma della competizione e i convocati – Fonte Federnuotofedernuoto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Pallanuoto. Inizia da Napoli la corsa del Settebello verso gli Europei 2026
Leggi anche: Pallanuoto, Setterosa e Settebello chiudono i primi collegiali verso gli Europei. I prossimi impegni dell’Italia
Pallanuoto, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: da sciogliere il nodo del secondo di Del Lungo; Europei di Belgrado 2026: il Settebello scelto da Campagna; Bruni (con Tempesti ds) nel settebello europeo; Pallanuoto, un Settebello rinnovato verso gli Europei 2026: ambizioni non elevate e ‘senatori’ messi da parte.
Pallanuoto, un Settebello rinnovato verso gli Europei 2026: ambizioni non elevate e ‘senatori’ messi da parte - Il tempo stringe e bisogna invertire la rotta in vista del grande obiettivo del nuovo ... oasport.it
Pallanuoto, l’Italia batte il Montenegro nell’ultima amichevole dell’anno. Iocchi Gratta trascinatore - Si chiude con una vittoria il 2025 del Settebello, che si impone per 15 a 12 sul Montenegro in un test match andato in scena al centro federale Felice ... oasport.it
Settebello, dalla crisi alla rifondazione: Campagna taglia i big per l’Europeo, a Napoli la benedizione di Conte - del Settebello Campagna ha diramato i convocati per gli Europei di pallanuoto di Belgrado: escluso il capitano Di Fulvio e altri pilastri degli ultimi anni. sport.virgilio.it
Si chiude con il 2025 un anno importante per la Pallanuoto Bergamo, che dopo dieci anni di assenza è tornata a calcare gli impianti natatori della serie #A2 di #pallanuoto maschile. La prima parte del 2025 si è conclusa con una vittoria trionfale delle calottine - facebook.com facebook
Si chiude con il 2025 un anno importante per la @PallanuotoBg, che dopo dieci anni di assenza è tornata a calcare gli impianti natatori della serie #A2 di #pallanuoto maschile. I dettagli su #zonamistamagazine x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.