Pallanuoto Maschile il Settebello verso gli Europei | i convocati di Coach Campagna

Il Settebello si avvicina agli Europei di pallanuoto maschile con una preparazione consolidata, dopo la recente vittoria in amichevole contro il Montenegro al Centro Federale di Napoli. La squadra, guidata da Coach Campagna, ha annunciato i convocati mentre si avvicinano le competizioni ufficiali, che rappresentano un importante momento di confronto e crescita per il team nazionale.

Roma – Dopo la splendida vittoria avuta in amichevole con il Montenegro, nel test match al Centro Federale Scandone di Napoli (vinta per 15-12), dove sugli spalti c’era anche l’allenatore del Napoli Antonio Conte con la sua famiglia, il Settebello si prepara a partecipare ai prossimi e imminenti Europei di Pallanuoto Maschile. E’ una competizione importante e la prima del 2026 per la Nazionale Tricolore di Coach Campagna. L’Italia ha in bacheca tre storici titoli continentali conquistati nel 1947, 1993 e 1995. E nell’ultima edizione del 2024 ha ottenuto la medaglia di bronzo. Il programma della competizione e i convocati – Fonte Federnuotofedernuoto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

