Europa Elettrica a Due Velocità | ACEA denuncia ritardi infrastrutturali e costi elevati per la decarbonizzazione
L’associazione ACEA denuncia che i ritardi nelle infrastrutture e i costi elevati frenano il progresso della mobilità elettrica in Europa, causati dalla lentezza degli investimenti e dalla mancanza di punti di ricarica sufficienti. Bruxelles, 17 febbraio 2026 – Mentre alcuni paesi avanzano rapidamente nella transizione, altri faticano a tenere il passo, creando un divario che rischia di compromettere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di sviluppo industriale.
Transizione Elettrica in Europa: Tra Accelerazione e Divari, ACEA Scatta l’Allarme. Bruxelles, 17 febbraio 2026 – L’Europa avanza verso la mobilità elettrica, ma lo fa a velocità differenti, esponendo il continente a rischi per gli obiettivi di decarbonizzazione e per la sua competitività industriale. Un recente aggiornamento di ACEA (Associazione Europea dei Costruttori di Automobili), elaborato da TML, mette in luce come la transizione non sia omogenea, con criticità su infrastrutture, costi e capacità produttiva. Un Quadro Frammentato: La Lentezza della Rete Elettrica. L’analisi di ACEA-TML rivela che il passaggio dai motori a combustione interna all’elettrico è tutt’altro che lineare.🔗 Leggi su Ameve.eu
