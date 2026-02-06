Stellantis registra crollo azionario dopo conferenza su strategia elettrica e costi elevati

Dopo l’annuncio di una svolta drastica sulla sua strategia elettrica, Stellantis ha visto il suo titolo crollare in borsa. La società ha perso quasi il 20% delle sue azioni, mentre si prepara a sostenere costi elevati per 22,2 miliardi di euro nel 2025. La decisione di cambiare rotta ha spaventato gli investitori, preoccupati dai numeri e dall’incertezza che si prospetta davanti.

**Stellantis in crisi azionaria dopo l’annuncio di una strategia elettrica radicalmente ridisegnata.** L’azienda ha registrato un calo del 19% sul mercato azionario, al netto di un’ondata di oneri per 22,2 miliardi di euro nel 2025, causati da una svolta nella sua transizione verso l’elettrico. Le azioni sono scese a 6,61 euro, con una capitale di 4,1 miliardi di euro in meno rispetto a ieri. Lo spettacolo della svolta è stato presentato da **Antonio Filosa**, amministratore delegato, che ha sottolineato come il nuovo piano abbia portato alla cancellazione di modelli e programmi che non avevano una reale capacità di guadagno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Stellantis Strategia

Stellantis prevede di affrontare oneri per 22,2 miliardi di euro entro il 2025, in vista di una nuova strategia sull’elettrico.

Stellantis prevede costi per 22,2 miliardi nel 2025 per cambiare rotta sull’elettrico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Stellantis Strategia

Argomenti discussi: Borse, Europa debole. A Piazza Affari è tracollo Stellantis: perde oltre il 20%.

Azioni Stellantis crollano a picco: è fuga dal titolo. Cosa sta succedendo?Giornata da incubo per le azioni Stellantis che fin dal primo minuto di scambi sono state travolte dalle vendite non riuscendo neppure a fare prezzo. Dopo ... borsainside.com

Crollo Stellantis a Piazza Affari: 22 miliardi di oneri fanno scattare l’allarmeMaxi svalutazioni e revisione delle prospettive mettono sotto pressione Stellantis: il mercato reagisce duramente e gli analisti temono per la ... affaritaliani.it

Secondo una stima elaborata da Jefferies, Stellantis potrebbe registrare oneri una tantum compresi tra 5 e 9 miliardi di euro. https://loom.ly/U_KagEU facebook

Secondo una stima elaborata da Jefferies, Stellantis potrebbe registrare oneri una tantum compresi tra 5 e 9 miliardi di euro. Numeri che non rientrano nella normale fisiologia contabile di un grande gruppo industriale. x.com