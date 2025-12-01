Trenitalia ritardi sull' Alta velocità Roma-Firenze fino a 90 minuti | Verifiche tecniche alla linea elettrica
La circolazione è «fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte». I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma Tiburtina e Orte con ritardi fino a 90 minuti, mentre i treni regionali oltre ai ritardi fino a 90 minuti possono subire limitazioni di percorso. Lo si legge sul sito di Trenitalia. I treni dell’alta velocità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
#scioperonazionale Sciopero nazionale dei treni : Dalle 21:00 del 27 novembre alle 21:00 del 28 novembre il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sarà in sciopero: possibili cancellazioni, ritardi e variazioni anche in Sicilia. ? Serv - facebook.com Vai su Facebook
Breaking news – Trenitalia informa che dalle ore 21:00 di giovedì 27/11 alle ore 21:00 di venerdì 28/11, a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, i collegamenti ferroviari da e per l’aeroporto di Fium Vai su X
Trenitalia, ritardi sull'Alta velocità Roma-Firenze fino a 90 minuti: "Verifiche tecniche alla linea elettrica" - La circolazione è «fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte» . Lo riporta gazzettadelsud.it
Treno travolge un uomo, morto: ritardi sulla linea dell'alta velocità tra Milano e Venezia - L'incidente è avvenuto attorno poco prima delle 10 di lunedì 24 novembre. Secondo milanotoday.it
Caos a Roma Termini, ritardi fino a 8 ore sui treni ad Alta Velocità - Un pomeriggio di caos alla stazione di Roma Termini giovedì 13 novembre, dove i ... Scrive fanpage.it
Treno travolge una persona: ritardi fino 180 minuti per l'alta velocità tra Milano - Venezia - Ritardi fino a 180 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, cancellazione o limitazione del percorso di alcuni Regionali, sulla linea Milano- Da milanotoday.it
Treni, guasto alla linea alta velocità sulla tratta Bologna-Milano: ritardi superiori a 60 minuti - Le Ferrovie: «Dalle 16,30 circolazione tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it
Ferrovie, ritardi di oltre 2 ore sull’Alta Velocità per inconveniente tecnico: circolazione in graduale ripresa - (Adnkronos) – Sulla rete ferroviaria la circolazione dei treni è in graduale ripresa ma persistono i disagi – con ritardi anche superiori a due ore e mezza – per un inconveniente tecnico oggi 19 novem ... Scrive msn.com