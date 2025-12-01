La circolazione è «fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte». I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma Tiburtina e Orte con ritardi fino a 90 minuti, mentre i treni regionali oltre ai ritardi fino a 90 minuti possono subire limitazioni di percorso. Lo si legge sul sito di Trenitalia. I treni dell’alta velocità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trenitalia, ritardi sull'Alta velocità Roma-Firenze fino a 90 minuti: "Verifiche tecniche alla linea elettrica"