Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che nei prossimi mesi partiranno i lavori di restyling dello stadio Maradona, mentre la città si prepara ufficialmente a presentare la candidatura per ospitare le gare di Euro 2032, puntando a migliorare gli impianti sportivi e attrarre più eventi internazionali.

Napoli attende risposte decisive sul futuro dello stadio Maradona e sulla candidatura della città a Euro 2032. Il dossier è sul tavolo dell'Uefa e i prossimi passaggi saranno fondamentali per capire se il capoluogo campano rientrerà tra le sedi designate. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sui lavori previsti e sugli equilibri istituzionali ancora da definire. "Con i soldi della Regione, il Comune comincerà i lavori di riapertura del terzo anello — alla fine di questo campionato, non prima —, effettuerà interventi di consolidamento e di efficientamento energetico dello stadio.

© Forzazzurri.net - Stadio Maradona, restyling e candidatura Napoli a Euro 2032

#Euro-2032- Napoli || Questa mattina il Comune di Napoli ha confermato ufficialmente la candidatura della città per ospitare Euro 2032.

A Napoli si lavora già allo restyling dello stadio Maradona, anche se l’obiettivo di ospitare l’Euro 2032 sembra allontanarsi.

Napoli’s €200M Maradona Stadium Upgrade | Euro 2032 Explained

Ecco come cambierà lo Stadio Maradona: senza pista di atletica e terzo anello riaperto; Nuovo stadio Maradona, approvati i lavori: Napoli accelera per ospitare Euro 2032; Come diventerà il Maradona: migliaia di posti in più, Skybox, Field box e posti per i vip in tribuna centrale; Napoli, lo stadio: Restyling del Maradona anche senza Euro 2032.

Restyling Maradona, Cdm: Comune vuole convincere Uefa anche se ADL ha altre ideeOre e giorni di attesa e decisivi per il futuro dello stadio Maradona in chiave restyling e per la candidatura di Napoli città per Euro 2032. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi ... tuttonapoli.net

Napoli, lo stadio: «Restyling del Maradona anche senza Euro 2032»«Il Presidente Aurelio De Laurentiis? Aspettiamo di capire la posizione del club, entro luglio ci sarà il progetto definitivo: nel caso di silenzio, andremo avanti comunque. ilmattino.it

