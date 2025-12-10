Espulso 7 volte in 2 anni ma ancora in Italia | il record dell’egiziano a Rebibbia

Un egiziano, espulso sette volte in due anni, rimane ancora nel territorio italiano. Nonostante le numerose espulsioni, continua a vivere nel paese e a commettere reati. Questa situazione evidenzia le criticità del sistema di gestione delle espulsioni e delle procedure di controllo sui cittadini stranieri.

Commettere una lunga serie di reati, venire espulso dall'Italia ma continuare a viverci e a, oltretutto, a delinquere. Può essere riassunta così la cronologia criminale di un 30enne egiziano, ricostruita dal quotidiano il Tempo, che per due anni ha infranto innumerevoli volte la legge riuscendo, in qualche modo, sempre a farla franca. Almeno fino allo scorso 1 dicembre, quando è stato recluso nel carcere di Rebibbia. Ma, nel frattempo, ha accumulato 7 ordini di espulsione, ovviamente mai rispettati. L'ultima accusa per lui è estorsione e furto ma dal 2023 a quando è stato assicurato al carcere non si contano le segnalazioni e gli arresti, il primo proprio nel marzo 2023 per mano della Polfer per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale presso la stazione laziale di Lido di Lavinio.