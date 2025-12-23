Il mercato della Juventus si avvicina a un momento di possibile cambiamento, con alcuni giocatori che potrebbero lasciare la squadra a gennaio. Tra questi, Joao Mario sembra essere ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti, aprendo la possibilità di un suo addio. In questo contesto, analizzeremo le eventuali motivazioni e le implicazioni per il futuro del club e dei suoi calciatori.

Mercato Juve, Joao Mario ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti. Il terzino portoghese riflette sul futuro tra Premier League e Liga in vista del 2026. L’esperienza di Joao Mario sotto l’ombra della Mole sembra scivolare inesorabilmente verso una conclusione anticipata. Arrivato in estate dal Porto per 12 milioni di euro nell’ambito di una complessa operazione che ha visto Alberto Costa compiere il percorso inverso, il laterale destro classe 2000 non è mai riuscito a scalare le gerarchie tecniche, prima con Tudor e ora con Luciano Spalletti. Con appena undici minuti complessivi disputati in Serie A e una manciata di presenze in Coppa Italia, il portoghese è diventato l’ultima scelta per la corsia destra, superato nelle preferenze anche da profili adattati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, il bianconero ai saluti: a gennaio può concretamente lasciare la Vecchia Signora. Di chi si tratta

Leggi anche: Calciomercato Juve, minaccia in vista per la Vecchia Signora: Roma su un obiettivo bianconero. Ecco di chi si tratta e a che punto è l’interesse giallorosso

Leggi anche: Calciomercato Juve: sirene dalla Turchia per quel bianconero! Potrebbe a sorpresa lasciare Torino a gennaio, di chi si tratta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tra paletti del Fair Play e necessità di Spalletti: ecco cosa cerca la Juve a gennaio; Juventus corre dopo l’offerta di Tether e il no di Exor alla vendita; Juventus-Roma 2-1: Baldanzi non basta, Spalletti rovina il Natale a Gasp; Juventus-Frattesi si può: le condizioni per regalarlo a Spalletti nel mercato di gennaio - Rumor.

Juve alla ricerca di un mediano sul mercato: svelati i tre nomi in corsa - Fin dal primo contatto con Damien Comolli, Luciano Spalletti l'ha definito una priorità: più facile a giugno che ora, ecco tutti i nomi per il centrocampo ... msn.com