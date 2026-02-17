Galatasaray Juve 3-2 LIVE | espulso Cabal!

Il difensore del Galatasaray, Cabal, è stato espulso durante la partita contro la Juve, che si è conclusa con un punteggio di 3-2. La scelta di lasciare la squadra con un rosso diretto ha influito sul corso del gioco e ha aumentato la tensione sul campo. I tifosi hanno assistito a un match acceso, con azioni veloci e un finale combattuto.

di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l'andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 3-2: sintesi e moviola. 67? ESPULSO CABAL – Cartellino rosso ai danni di Cabal, doppio giallo per un fallo (ancora) ai danni di Yilmaz. 63? SI ACCENDE YILDIZ – Il numero 10 prova a rendersi pericoloso e guadagna un ottimo corner.