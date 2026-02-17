Esondato il torrente Coscile il sindaco Stasi ordina l’evacuazione

Il torrente Coscile è uscito dagli argini a Corigliano-Rossano, provocando l’evacuazione degli abitanti di Apollinara. Il maltempo ha portato a un’impennata delle acque, che hanno invaso alcune case e le strade principali. Il sindaco Flavio Stasi ha deciso di far evacuare le famiglie più vulnerabili per evitare incidenti. La zona resta sotto osservazione mentre le squadre di emergenza lavorano per contenere l’allagamento.

Corigliano-Rossano, Evacuazione ad Apollinara per l’Esondazione del Torrente Coscile. Corigliano-Rossano (Cosenza) – Nella mattinata di oggi, 17 febbraio 2026, il torrente Coscile ha esondato, costringendo il sindaco Flavio Stasi a ordinare l’evacuazione delle abitazioni a rischio nella frazione di Apollinara. L’allerta era salita a causa delle forti piogge che hanno colpito il Tirreno cosentino nelle ultime ore, mettendo in ginocchio il territorio già fragile e vulnerabile. L’Emergenza e le Prime Misure. La situazione di emergenza si è manifestata con particolare criticità lungo la valle del Coscile, a monte di Apollinara.🔗 Leggi su Ameve.eu

