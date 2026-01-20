Il maltempo preoccupa il sindaco di Melito Porto Salvo ordina l' evacuazione nelle zone costiere a rischio

Il maltempo crescente preoccupa la comunità di Melito Porto Salvo. Per garantire la sicurezza dei cittadini, il sindaco Annunziato Anastasi ha disposto l’evacuazione delle zone costiere più a rischio, in attesa delle condizioni meteorologiche che si prevedono peggiorare nelle prossime ore. L’ordinanza mira a prevenire eventuali incidenti e a tutelare le persone più vulnerabili durante questa fase di emergenza.

Melito Porto Salvo si prepara ad affrontare una nuova emergenza legata al maltempo. A seguito del grave peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore, il sindaco Annunziato Anastasi ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla tutela della pubblica.

Acireale: allerta meteo, ordinanza di evacuazione in alcune zone costiereIn seguito all’allerta meteo di livello rosso emessa dalla Protezione Civile Regionale, il Comune di Acireale ha adottato un’ordinanza di evacuazione in alcune zone costiere.

Il ciclone Harry colpisce Melito Porto Salvo: collassato parte del lungomare dei MilleIl ciclone Harry ha coinvolto Melito Porto Salvo, causando il collasso di una parte del lungomare dei Mille.

